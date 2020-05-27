عربي

ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل

ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عودة موظفي المقار الحكومية بنسبة 50% يوم الأحد المقبل.

وأضاف وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن النسبة ستصل إلى 100% بحلول 14 حزيران/يونيو المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية عبر (فيسبوك): "بتوجيهات محمد بن راشد، اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% اعتباراً من الأحد 31 مايو، وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020".

يأتي ذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة.

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