ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل





يأتي ذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عودة موظفي المقار الحكومية بنسبة 50% يوم الأحد المقبل.وأضاف وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن النسبة ستصل إلى 100% بحلول 14 حزيران/يونيو المقبل.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية عبر (فيسبوك): "بتوجيهات محمد بن راشد، اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% اعتباراً من الأحد 31 مايو، وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020".