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بيني غانتس: هناك تحركات سياسية قد تغير معالم المنطقة برمتها

بيني غانتس: هناك تحركات سياسية قد تغير معالم المنطقة برمتها
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس إن "الخيار العسكري حيال أعدائنا قائم طوال الوقت"، وفق تعبيره.

وأضاف في مستهل جلسة كتلة (أزرق أبيض)، أنه توجد أيضا فرص سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة برمتها مثل خطة الرئيس دونالد ترامب.

وأشار غانتس إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم فحص الوسائل الصائبة الكفيلة بالحفاظ على مصالح إسرائيل على الحلبة الدولية.

وفي غضون ذلك، توصل (الليكود) و(أزرق أبيض)، إلى اتفاق حول التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون المسمى النرويجي توطئة للتصويت عليه اليوم بالقراءة التمهيدية وفقاً لما ذكره صوت إسرائيل باللغة العبرية.

ويتيح القانون استقالة الوزراء من "كنيست" لإدخال أعضاء في كتلهم إلى "كنيست" مكانهم. 

ومن جملة التعديلات أنه يحق للوزير أن يعود نائباً دون أن يستقيل من "كنيست".

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