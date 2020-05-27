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شؤون فلسطينية

أبو بكر يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو وعر

أبو بكر يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير أبو وعر
رام الله - دنيا الوطن
حذَّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، من مواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير المريض كمال أبو عر (46 عامًا) من مدينة قباطية قضاء جنين.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الأسير أبو وعر المعتقل منذ العام 2003، يعاني من مرض السرطان في الحلق والحنجرة، ومن تكسر في صفائح الدم وفقدان الوزن، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ".

وحمّل أبو بكر سلطات الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر، والتي لم تقدم له سوى عدة جلسات إشعاعية ولم تقدم أية أدوية أو جرعات علاجية متخصصة لمرضه، حيث أن المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة يشكل خطرا حقيقا على حياته.

جدير بالذكر أن الأسير أبو وعر محكوم بالسجن ستة مؤبدات و(50 عامًا)

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