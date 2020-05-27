تعيين يئير لبيد رسمياً رئيساً للمعارضة في "كنيست"





وهذا الأمر يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باطلاعه على التطورات الأمنية والسياسية مرة في كل شهر.



وصادقت "كنيست" بالقراءة التمهيدية اليوم على مشروع القانون المعروف بالقانون النرويجي الذي يسمح للوزراء بالاستقالة من "كنيست" ليدخل المجلس التشريعي المرشحون المدرجون في قوائم الأحزاب الائتلافية الذين لم يحصلوا على مقاعد في الانتخابات وتم تمرير القانون بالقراءة التمهيدية بأغلبية 66 نائباً وبمعارضة 42 منهم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما صداقت "كنيست" اليوم على تشكيلة اللجان البرلمانية المختلفة وعددها 17 ومنها 12 لجنة ثابتة وخمس لجان شكلت لغرض معين.





ويتولى أعضاء من الائتلاف رئاسة 14 لجنة ويتولى النائب عوفير شيلاح من المعارضة رئاسة اللحنة لشؤون مراقبة الدولة على ان يتولى نواب من المعارضة رئاسة ثلاث لجان اخرى ستشكل مستقبلا.



وتم أيضا تعيين ثمانية نواب لرئيس "كنيست"، ومن بينهم عضو "كنيست"، منصور عباس من (القائمة المشتركة)، وحمد عمار من (إسرائيل بيتنا).





رام الله - دنيا الوطنتم في "كنيست" اليوم تعيين رئيس حزب (هناك مستقبل)، يئير لبيد رسمياً، رئيساً للمعارضة.