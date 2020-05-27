"التعليم العالي" تعلن توفر منح ومقاعد دراسية في باكستان

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر عدد من المنح والمقاعد الدراسية في الباكستان للعام الدراسي 2020 - 2021 بمجالات البكالوريوس والدراسات العليا.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.