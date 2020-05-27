بعد تحذيراتها لبعض من تغريداته.. ترامب يوجه تهديداً شديد اللهجة لموقع (تويتر)

وكرر ترامب، دون أن يقدم أي دليل، اتهاماته لمثل هذه المنصات التكنولوجية بالانحياز السياسي مغردا "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تُسكت أصوات المحافظين نهائيا سننظم بقوة (هذه المنصات) أو سنغلقها قبل أن نسمح لهذا أن يحدث على الإطلاق". وأضاف: "إلزموا جادة الصواب الآن!!!!"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وفي تغريدتين نشرهما في الصباح الباكر، انتقد الرئيس الجمهوري الاقتراع بالبريد.





ونشر ترامب تغريدات مشابهة حول موضوع الاقتراع يوم الثلاثاء مما دفع (تويتر) إلى إضافة تحذير بعلامة تعجب زرقاء تحت هذه التغريدات للتحذير من أن مزاعمه زائفة.



ودفع التحول الجذري، الذي قامت به الشركات التكنولوجية من حيث تشديد سياساتها في السنوات الأخيرة وسط انتقادات بأن نهجها الخاص بعدم التدخل سمح بانتشار المعلومات المضللة، ترامب إلى اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



يأتي ذلك بعد يوم من إضافة شركة (تويتر) تحذيراً لبعض من تغريداته لحث القراء على تحري مصداقية تغريدات الرئيس.