مواطنون ينتزعون قراراً بتجميد هدم منازلهم في "الولجة"

قرية الولجة

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رام الله - دنيا الوطن

انتزع مواطنون من قرية الولجة غرب بيت لحم، اليوم الأربعاء، قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد هدم منازلهم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن المحامي غياث ناصر، استطاع أن ينتزع قراراً بتجميد هدم 38 منزلا في منطقة عين جويزة، في ظل عدم وجود مخطط هيكلي للقرية، ما يعني أن قرارات الهدم مخالفة للقانون الدولي، وتؤكد الأطماع الاحتلالية باستهداف القرية لتوسيع حدود "بلدية القدس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).