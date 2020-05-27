الشرطة تصدر تصريحاً بشأن امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة اليوم إتمام استعداداتها لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة بواقع 1792 شرطياً، عبر خطة وضعتها العمليات المركزية تبدأ من يوم السبت 30-5-2020 وحتى صدور نتائج الامتحانات.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استعدادات الشرطة تتضمن تأمين 530 قاعة امتحان و16 مديرية للتربية والتعليم في كافة المحافظات بالإضافة إلى 18 مركز تصحيح في محافظات (نابلس، رام الله، الخليل، جنين، وطولكرم، وبيت لحم)، بالإضافة إلى الإدارة العامة للامتحانات ونقل الأسئلة إلى القاعات ودفاتر الإجابة إلى مراكز التصحيح.



وأضافت، أن قوة من الوحدة المركزية للشرطة الخاصة تقوم بإسناد شرطة ضواحي القدس خلال سير الامتحانات، حيث أن هذه المهمة سيقوم بتنفيذها ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة.



ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الشرطة من خلال توفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 عن أية عراقيل أو معوقات قد تشوش على الطلبة والابتعاد عن استخدام مكبرات الصوت والمفرقعات والاحتفالات الصاخبة وإلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطلبة.