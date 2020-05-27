الشرطة: وفاة شاب شنقاً غرب بيت لحم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً في وفاة شاب وُجد مشنوقاً داخل منزله في بلدة نحالين غرب بيت لحم.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه وبعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوجود مواطن في منزله مشنوقاً، على الفور توجهت قوة من الشرطة وتحرك فريق الأدلة من المباحث الجنائية وضباط التحقيق لمنزله وتم إعلام النيابة العامة.



وأضاف ارزيقات بأنه تقرر نقل الجثمان لمشفى الحسين لإجراء الكشف الطبي عليه لاستكمال الاجراءات القانونية .