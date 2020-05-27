دولي

مقتل 17 شخصًا في أعمال عنف بالكونغو

مقتل 17 شخصًا في أعمال عنف بالكونغو
رام الله - دنيا الوطن
لقي اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم، بقرية في شمال شرق الكونغو، في أحدث هجوم ضمن تزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة.

ووفق وكالة (رويترز) فقد قال زعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيرومو، جيلي جوتابو: إنه في حوالي الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، هاجمت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة، التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطاً فضفاضاً بتنظيم الدولة، قرية ماكوتانو في إقليم إيتورو، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بونيا.

وأضاف: "أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء، وعندما كان السكان يفرون، أمسكوا ببعض الناس، وقطعوهم بالمناجل".

وأوضح مرصد (كيفو سيكيورتي)، وهو مبادرة بحثية تتبع الاضطرابات في المنطقة، الهجوم وقدر عدد القتلى بنحو 17 شخصاً على الأقل، لكن جوباتو قال إن عدداً أكبر بكثير من الناس قتلوا.

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