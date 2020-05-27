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شؤون فلسطينية

الوزيرة معايعة تلتقي مديرة (يونسكو) الجديدة في فلسطين

الوزيرة معايعة تلتقي مديرة (يونسكو) الجديدة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة، بمديرة مكتب (يونسكو) في رام الله، نهى باوازير، وبرئيس وحدة الثقافة جوفاني شيبي، اللذين تسلما مهامهما في بداية جائحة (كورونا) بفلسطين. 

جاء ذلك، بحضور أحمد جنيد سورش ولي، الرئيس السابق لوحدة الثقافة، وم. محمد أبو حماد، من مكتب (يونسكو)، وحضر اللقاء، د. أحمد الرجوب، ود. وائل حمامرة، من الوزارة، وذلك من خلال تطبيق (زووم).

ورحبت معايعة بالمديرة الجديدة لمكتب (يونسكو) في فلسطين، ورئيس وحدة الثقافة، وشكرت السيد جنيد على جهوده في دعم الحفاظ على التراث الفلسطيني، خلال السنوات الماضية التي عملها في فلسطين، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة في دولة قطر.

وتحدثت معايعة عن دور (يونسكو) المهم في الحفاظ على التراث الفلسطيني،  كجزء من التراث الإنساني، وقالت: إن اعتراف (يونسكو) بدولة فلسطين كعضو كامل في احدى أهم وأكبر المؤسسات الدولية الثقافية، يعتبر خطوة مهمة للحفاظ على الحقوق الثقافية والسياسية الفلسطينية وحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والذي توج بتسجيل عدد من المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي.

وعرجت معايعة على أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة وبدعم مالي وفني من (يونسكو) خاصة قانون التراث الثقافي المادي الذي تم المصادقة عليه من قبل سيادة الرئيس عام 2018، مشددة على ضرورة حماية التراث الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة الحرم الإبراهيمي الشريف، والبلدة القديمة في الخليل ومدينة القدس، والحرم القدسي الشريف.

من جهتها، فقد شكرت مديرة مكتب (يونسكو) معايعة على ترحيبها،  ودورها المحوري في مجال الحفاظ على التراث الفلسطيني، مؤكدة على دعم  (يونسكو) للوزارة في تنفيذ خططها وحماية التراث الفلسطيني وتنميته.

واستعرض جنيد، أهم المشاريع والإنجازات التي تم تحقيقها في فلسطين،  خلال السنوات الماضية بالتعاون مع طواقم الوزارة وبدعم من معايعة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبالأخص اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 واتفاقية لاهاي لعام 1954 والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية عام 1970 الخاصة بمنع نقل واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية غير الشرعية، وقانون التراث الثقافي والأنظمة الخاصة بتنفيذه.

وفي نفس السياق، تحدث الرجوب من الوزارة عن دور (يونسكو) في دعم الحفاظ على التراث الفلسطيني والتعاون المستمر في سبيل حسن إدارته وفق المعايير الدولية المتبعة، مشيراً إلى بعض البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها ومتابعتها بالتعاون مع (يونسكو) خاصة  إعداد الخطة الإدارية- الحفاظية لموقع التراث العالمي، وتحضير ملف ترشيح أريحا على قائمة التراث العالمي، ومتابعة الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع التراث العالمي في دولة فلسطين، والدعم الفني لعدد من المشايع الحفاطية على التراث الفلسطيني.

وتباحث الحضور في عدد من القضايا المهمة الخاصة بالحفاظ على التراث الفلسطيني، وأكدوا على ضرورة استمرار التعاون المستقبلي؛ لتعزيز نهج الحفاظ والتنمية للتراث الفلسطيني وفق المعايير المهنية المتبعة وضرورة إيجاد الوسائل الملائمة؛ لضمان متابعة العمل في ظل تداعيات جائحة (كورونا).

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