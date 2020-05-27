الأسير جنازرة يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر

الأسير سامي جنازرة

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير سامي جنازرة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام

منذ ثمانية عشر يوماً، رفضاً للاعتقال الإداري، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال، بمنع المحامين من زيارته؛ للاطمئنان على حالته الصحية.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن الأسير جنازرة، والذي يخوض إضراباً مفتوحاً للمرة الثالثة منذ عام 2016، تعرّض للتنكيل، خلال وجوده في العزل الانفرادي بمعتقل (النقب الصحراوي) حيث جرى نقله بعد ذلك إلى عزل معتقل (أيلا).



كما أعلن عبد ربه عن إعادة فعاليات التضامن مع الأسرى، وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة اعتقال الكوادر الوطنية، الذين يعملون في الميدان؛ لمواجهة مخططات الاحتلال.



وأشار إلى أن الاحتلال، يضيق الخناق عليهم، ويواصل فرض القيود، فيما يتعلق بإيداع الأموال لـ (كانتينا) بسبب عدم وجود الزيارات العائلية، وتذرعه بالإجراءات المتعلقة بجائحة (كورونا).