شتيوي: نُؤكد على أهمية الوعي الشعبي للتصدي لمحاولات الاحتلال في بث الفتن

مراد شتيوي

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رام الله - دنيا الوطن

شدد مدير مكتب الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مراد شتيوي، على أهمية الوعي الشعبي للتصدي لمحاولات الاحتلال في بث الفتن، عبر ما تسمى الإدارة المدنية، أو صفحة المنسق وأذرع أخرى، مشيراً إلى دور اللجان الشعبية في رص الصفوف، وبناء وحدة متكاملة؛ للتصدي لهذه المؤامرات.



وأكد شتيوي، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ستتوجه إلى عدة مواقع لحشد الطاقات، في ظل مساعي الحكومة الإسرائيلية، لضم أجزاء من الضفة.



وأوضح، أنه سيتم الإعلان قريباً عن سلسلة من الفعاليات والأنشطة بالتنسيق والتعاون ما بين الهيئة، وحركة (فتح) والفصائل الوطنية واللجان الشعبية.