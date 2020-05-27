أبو يوسف: ندعو شعبنا للمشاركة في معركة التصدي للطابور الخامس

للطابور الخامس، التي تستهدف إشغال الشارع الفلسطيني في قضايا ثانوية، وتحويل الأنظار عن المعركة الرئيسة مع الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تدعمه، محاولة استغلال انتشار فيروس (كورونا) للتسريع في الضم ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.



وأشار أبو يوسف، إلى أن الأيام المقبلة، وفي إطار التخفيف من إجراءات الطوارئ التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، ستشهد الأرض الفلسطينية مشاركة واسعة من أبناء شعبنا تحديداً مناطق التماس لمواجهة الاحتلال، وسياسة الضم في معركة الدفاع عن الأرض.



رام الله - دنيا الوطندعا منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف، الكل الفلسطيني من قوى وفصائل في الوطن والشتات للمشاركة بمعركة التصدي