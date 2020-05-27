الفتياني: جُهد احتلالي كبير يُبذل على كافة المستويات لتفتيت الجبهة الداخلية

معتبراً أن الأمن الفلسطيني والكوارد، التي قدمت جهداً خلال هذه المرحلة، كان يجب أن تكافأ، وليس أن تواجه بهذه الشائعات، وهذا السلوك الغريب عن أبناء شعبنا.



وشدد الفتياني على ضرورة الوحدة الوطنية، ورفع درجة الوعي وعدم السير خلف الإشاعات ومحاولات ابتزاز أبناء شعبنا، خاصة في المناطق التي لم يعد هناك وجود أمني فيها، بعد قرار القيادة الوطني بوقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، مبيناً أنه آن الأوان للعودة للمربع الوطني، وتشكيل جبهة وطنية عريضة في الميدان للتصدي للاحتلال، والمشككين، الذين يعملون على إفشال المشروع الوطني.



وأوضح، أن اجتماعات، ستعقد على مستوى القواعد التنظيمية؛ لبحث احتياجات التربية والتعليم؛ لإسناد قاعات امتحان الثانوية العامة في ظل غياب الأمن كما كان معتاداً؛ لإنجاح الامتحان.



وأضاف الفتياني، أن حركة (فتح) تعقد اجتماعات متواصلة على مستوي اللجنة المركزية؛ لوضع برنامج وطني واضح وصريح للتصدي للاحتلال وجرائمه ومخططاته.



رام الله - دنيا الوطنشدد أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، على أن المطلوب من أبناء الشعب الفلسطيني، أينما توجدوا، رص الصفوف، والعودة للوعي الوطني، وتحمل المسؤولية إلى جانب القيادة في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا؛ لمواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الواضحة، بالتنصل لكل الشرائع الدولية وحقوق شعبنا، ومحاولة شطب الوجود والهوية الفلسطينية.وقال الفتياني في تصريح إذاعي: إن هناك جهداً احتلالياً كبيراً، يبذل على كافة المستويات؛ لتفتيت الجبهة الداخلية الفلسطينية، خاصة في ظل الخلل الداخلي الاجتماعي والاقتصادي، الذي أحدثه وباء (كورونا).وأوضح الفتياني، أن التناغم ما بين أبناء شعبنا والحكومة والرئاسة وكل الفصائل، خاصة حركة (فتح) خلال أزمة جائحة (كورونا) لم يرق ويرضي الاحتلال وأعوانه، فكان هناك آلاف الصفحات قبل الجائحة لضرب الجبهة الداخلية، والتي أصبحت الآن في تزايد من أشخاص وظفوا أنفسهم لخدمة الاحتلال، ممن غادروا المربع الوطني، ورموا بأنفسهم بأحضان الاحتلال، وأحضان بعض القوى العالمية، التي لا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن نشاط هؤلاء الأشخاص يتضاعف الآن ظناً منهم أنهم يمكن أن يحدثوا خللاً اجتماعياً وداخلياً ورِدَة داخلية، يمكن أن تنفجر في وجه مكونات النظام السياسي الفلسطيني، خاصة الأمن،