بشارات: محاولات بث الفتن من قبل الاحتلال وعملائه تهدف لضرب السلم الأهلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن ما يقوم به الاحتلال وعملاؤه، ببث الفتن، هي محاولات بائسة وفاشلة وميتة قبل أن تولد، ولن تمر هذه المؤامرات التي تهدف بشكل أساسي إلى ضرب السلم الأهلي، ونشر الفوضى والفلتان والتحريض الممنهج.



واعتبر بشارات، ممارسات الاحتلال بالضغط على أبناء الشعب الفلسطيني، في الأغوار، وخلق وسائل جديدة من خلال توجيه فواتير الكهرباء للمجالس البلدية مباشرة، هي محاولات فاشلة لخلق جسم جديد بديل عن مؤسسات السلطة الوطنية.



وأكد بشارات، أن الاحتلال يُهيئ لمواجهة على الأرض من خلال تهديده بفصل التيار الكهربائي عن الأغوار في حال لم يتم دفع فواتير الكهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم التصدي لإجراءات الاحتلال بالاعتماد على وعي الشعب الفلسطيني ممن يترأسون هذه المجالس.