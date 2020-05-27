الشرطة: عملاء للاحتلال ينادون عبر مواقع التواصل للعنف والعبث بالحالة الاجتماعية بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، من وجود أيادٍ خفية، تعمل لتحقيق أهداف الاحتلال بأذرعه المختلفة، وتلعب في الساحة الفلسطينية، في محاولة لإثارة الفتنة بالمجتمع الفلسطيني، خاصة بعد قرار الرئيس محمود عباس، أن فلسطين في حل من كل الاتفاقات مع إسرائيل.



وأوضح ارزيقات في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن هناك مجموعة من العملاء للاحتلال من الداخل وفي أمريكا وأوروبا، ينادون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعنف، ويحاولون العبث بالحالة الاجتماعية الفلسطينية؛ للتشكيك بأن السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية غير قادرة على ضبط الوضع، وهذا الأمر غير صحيح بالمطلق.



ودعا ارزيقات المواطنين إلى عدم الالتفات لهذه الدعوات، وعدم التعامل مع هذه الصفحات ومحاربتها بكل الطرق والوسائل، وفتح المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بعملها وواجبها.



وشدد ارزيقات على أهمية وعي المواطنين، مشيراً إلى أن عدداً من الكتاب، بدؤوا يحذرون في مقالات لهم من هذه الدعوات، كما أن بعض العائلات، أصدرت بيانات تخلت فيها عن هؤلاء الأشخاص.



وأشار إلى أن أحداث اليومين الأخيرين المؤسفة، شهدت مقتل مواطن وإصابة آخر في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومقتل مواطنة على يد شقيقها طعناً بالسيلة الحارثية بجنين، إلى جانب شجارات وقعت في أكثر من منطقة بمختلف المحافظات.