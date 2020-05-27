الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم أجزاء من منزلها





وقالت عائلة صيام: إن بلدية الاحتلال، قد أخطرتها ثلاث مرات بهدم منزلها، الذي تعود ملكيته للمواطن ناصر صيام في حي وادي حلوة، ما أجبرها على هدمه ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية للاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة صيام في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، على هدم أجزاء من منزلها ذاتياً بحجة عدم الترخيص.