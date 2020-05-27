الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم أجزاء من منزلها
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة صيام في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، على هدم أجزاء من منزلها ذاتياً بحجة عدم الترخيص.
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة صيام في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، على هدم أجزاء من منزلها ذاتياً بحجة عدم الترخيص.
وقالت عائلة صيام: إن بلدية الاحتلال، قد أخطرتها ثلاث مرات بهدم منزلها، الذي تعود ملكيته للمواطن ناصر صيام في حي وادي حلوة، ما أجبرها على هدمه ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية للاحتلال.
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