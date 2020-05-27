فتح أبواب المسجد الأقصى الأحد المقبل

قبة الصخرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، عن فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد أخذ

التدابير اللازمة المتعلقة بالتعقيم وإجراءات السلامة العامة.



وأكد الكسواني، أن الأوقاف اتخذت كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، بعد إغلاقه بسبب تفشي وباء (كورونا) المستجد.