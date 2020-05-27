شؤون فلسطينية

اللجنة الوزارية تبحث موضوع تأمين عودة العالقين من الخارج

اللجنة الوزارية تبحث موضوع تأمين عودة العالقين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة الوزارية، المشكلة من وزارة الخارجية، لمتابعة أوضاع الجاليات الفلسطينية، اجتماعاً لها عند الساعة الثالثة من مساء اليوم، لبحث موضوع تأمين عودة العالقين من أبناء شعبنا إلى أرض الوطن، بحضور وزراء الخارجية والمالية والصحة والشؤون المدنية والمعابر، وكذلك جهاز المخابرات العامة، والأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكد مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، أنه جرى الاتفاق مع الأردن لنقل العائدين من المطار إلى الجسر، على أن يتحمل المسافر تكاليف التذاكر والنقل، مضيفاً أنه سيتم تأمين عودتهم لأرض الوطن بشكلٍ آمن، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، أن العالقين، سيخضعون لبروتوكول وزارة الصحة، التي ستجري فحوصات لأي حالة اشتباه، للتأكد من السلامة، على ضرورة أن تخضع الحالات السليمة للحجر المنزلي لـ 14 يوماً.

ولفت الديك إلى أن أعداد العالقين في جميع دول العالم 6000 عالق، تتركز في مصر وتركيا والجزائر، وكذلك في ماليزيا والأمارات العربية المتحدة، مشيراً في سياق آخر إلى أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لجالياتنا حول العالم، بلغ حتى اليوم 1611 إصابة، و98 حالة وفاة من بينها 52 في الولايات المتحدة، وارتفاع عدد حالات التعافي إلى 809.

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