شؤون فلسطينية

الفرا يُشيد بمواقف دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لقرار ضم أجزاء من الضفة

الفرا يُشيد بمواقف دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لقرار ضم أجزاء من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرّا،
أن معارضة 25 دولة أوروبية من أصل 27 للقرار الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي، يسير بخطى ثابتة تجاه منع إسرائيل من تنفيذ مخططها بالضم.

وأشار الفرّا، اليوم الأربعاء إلى أن هناك دولاً كفرنسا، بدأت تتحدث أنه في حال لم تكن هناك إجراءات متفق عليها وموقف
 موحد من المجموعة الأوروبية، ستتخذ كل دولة إجراءات أحادية لوقف مشروع الضم، مؤكداً أنه خاطب العديد من الدول بتنفيذ تهديدها بمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وتجارياً، إضافة إلى مواصلة المشاورات؛ لاتخاذ دول الاتحاد إجراءات عقابية.

وأوضح الفرّا، بأن هناك تنسيقاً بين مجموعة من الدول الأوربية في حال لم يكن هناك اجتماع على مستوى الكل الأوروبي، فسيتم عقد اجتماع مصغر؛ للنظر في مسألة الضم إلى جانب اجتماع آخر سيعقده "الاتحاد من أجل المتوسط" في بداية الشهر المقبل؛ ليناقش مخطط الضم وعملية السلام في المنطقة.

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