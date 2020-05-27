مدير الحرم الإبراهيمي: قرار الاحتلال بتحديد أعداد المصلين تعدٍ على حرمة المسجد

الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر مدير عام الحرم الإبراهيمي، حفظي أبو اسنينة، اشتراطات الاحتلال، وقيامه بتحديد أعداد المصلين في الحرم، تدخلا في شؤون الأوقاف الإسلامية ومساساً خطيراً، وتعدياً على حرمة المسجد الإبراهيمي.



وقال أبو اسنينة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء: إن الأهداف الإسرائيلية من وراء ذلك في تهويد المنطقة وتفريغها من أهلها بالكامل، تمهيداً للسيطرة عليها.



وأوضح أبو اسنينة، أنه يجري رصد انتهاكات الاحتلال في الحرم وتوثيقها؛ لمخاطبة المؤسسات والمنظمات الدولية بها، مشيراً إلى أنه جرى مخاطبة منظمة (يونيسكو) بالخصوص.