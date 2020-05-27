بلدية جنين تُصدر بياناً توضيحياً حول قرار وزارة المالية استقطاع مبالغ منها

رام الله - دنيا الوطن

قالت بلدية جنين: إنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستمرار في تقديم الخدمات لسكان المدينة، كون أن البلديات هي خط الدفاع الأول لكافة الخدمات، التي تمس المواطنين، بالرغم من عدم تلقي بلدية جنين أي مساعدة مالية، تفاجأنا بقرار وزارة المالية باستقطاع أحد عشر مليوناً وتسعمائة وعشرين ألف شيكل، وذلك من مستحقات بلدية جنين من ضريبة أملاك وضريبة مهن، ونقل على الطرق.





وتابعت البلدية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، علماً بأننا نسعى وبموجب تفاهمات مع الدوائر ذات العلاقة لإنهاء ملف التقاص وصولاً لكافة المستحقات، التي تجبى من قبل الحكومة من السكان لصالح بلدية جنين.





وأكدت، أن هذا نذير يدق ناقوس الخطر، وذلك يعطل علينا استمرار الخدمات للمواطنين، مع العلم أن لبلدية جنين مستحقات مالية على العديد من الموسسات الحكومية في مدينة جنين مع العلم أن الكيل بمكيالين، يؤدي إلى زيادة التفرقة، حيث هناك العديد من البلديات في الوطن عليها مديونة لصالح وزارة المالية، ولا يخصم منهم شيء.





وقالت: إن مدينة جنين، دفعت الثمن الأكبر نتيجة للوضع الاقتصادي للبلاد، وإذا توقفت الخدمات عن السكان، فسيؤدي إلى تدهور الوضع الداخلي للخدمات، داعياً أهالي مدينة جنين القسام ومخيمها الصامد لالتفاف والوقوف مع بلديتهم، التي كانت ولا زالت، وستبقى بيت الكل الجنيني، معتذراً للرأي العام الجنيني عن أي توقف عن الخدمات في المرحلة الحالية.