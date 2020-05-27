النائب العام يُحذّر من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة

حذر النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لما لها من أضرار على المجتمع، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر من إعادة نشر أو توجيه أي معلومات مغلوطة غير صادرة عن أي مصدر رسمي.





ولفت إلى أن القانون، يعاقب بالسجن والغرامة المالية كل من ينشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التقني، بقصد إثارة الفزع أوالسخرية أو إلحاق الضرر بمكانة الدولة ومؤسساتها.





رام الله - دنيا الوطنوثمن النائب العام، دور وسائل الإعلام والصحفيين خلال جائحة فيروس (كورونا) وتقصيهم للحقائق قبل نشر أي أخبار ذات علاقة من خلال توجههم للمؤسسة الرسمية المخولة بتأكيد أو نفي أي معلومة قبل نشرها، مما ساهم في توحيد جهود كافة الأطراف بحماية صحة المواطنين في كافة المحافظات.