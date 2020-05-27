حنا: نرفض ثقافة الاستسلام والهزيمة التي يسعى البعض لإدخالها لمجتمعنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في حديث إذاعي صباح هذا اليوم: إننا نرفض ثقافة الاستسلام والهزيمة، التي يسعى البعض لادخالها إلى مجتمعنا، كما ونحذر من الدور الهدام، الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تعمل على تغلغل ثقافة غريبة عن مجتمعنا، وهي ثقافة الإحباط واليأس والقنوط والاستسلام والهزيم.





وتابع: ندرك جيداً قتامة الصورة التي هي أمامنا، ونعرف جسامة المخاطر المحدقة بنا، والمؤامرات التي تستهدفنا، ولكننا في نفس الوقت، نرفض ثقافة الاستسلام والهزيمة لأننا أصحاب قضية عادلة، ونحن أقوياء بالحق الذي نملكه، وندافع عنه.





وأكد أن قوة الحق، هي أقوى من قوة السلاح، وكل المؤامرات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني، ومدينة القدس بشكل خاص، سوف تنهار بوعي شعبنا وحكمته وصلابته ووحدته.





وقال ما نحتاجه في هذه الظروف، هو العمل على تكريس ثقافة الوعي الوطني في مواجهة ثقافة التضليل والتشتيت، والعمل على رفع معنويات شعبنا ورفض ثقافة الاستسلام والهزيمة التي يريدنا البعض أن نكون غارقين فيها.





وأوضح لا يضيع حق وراءه مطالب، ولا توجد هنالك قوة في هذا العالم، قادرة على نزع حقوقنا واقتلاع جذورنا والنيل من مكانتنا وحضورنا وانتمائنا لهذه الأرض المقدسة، فنحن هنا باقون وشعبنا الفلسطيني باق، ولا يحق لأحد أن يشطب وجودنا، واللاجئون الفلسطينيون، متمسكون بحق عودتهم، والقدس كانت وستبقى عاصمتنا وقبلتنا، وحاضنة أهم مقدساتنا.





رام الله - دنيا الوطنوختم قائلاً: نحن بحاجة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، في مواجهة المؤامرات الخبيثة التي تعصف بنا.