رئيس بلدية قلقيلية يُعلن افتتاح أبواب حديقة الحيوانات الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية قلقيلية، الدكتور هاشم المصري، عن افتتاح أبواب حديقة الحيوانات الوطنية؛ لاستقبال الزوار من كافة المحافظات، وإخواننا من فلسطيني الـ 48، وذلك بعد إغلاقها ضمن تدابير مكافحة كورونا



وهنأ المصري، الأمة الإسلامية عامة، وأهالي محافظة قلقيلية بشكل خاص، بحلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً خلال جولته التفقدية لحديقة الحيوانات، التي رافقه فيها، مدير الدفاع المدني المقدم هشام ملوح، وعضو المجلس البلدي، د. عماد ابتلي، ومدير الحديقة، محمد شريم أن البلدية عملت على تطوير مرافق الحديقة كافة، والتي تعتبر المعلم السياحي الوحيد والمتميز على مستوى الوطن، استعداداً لاستقبال الزوار، وتقديم الخدمات اللائقة لهم، وتوفير أجواء مناسبة، وآمنة، بالإضافة إلى صيانة شاملة للألعاب وفق أقصى درجات الأمن والسلامة، واستحداث ألعاب جديدة ورفدها بكل ما هو جديد ومتميز.



وأشار المصري، إلى أن البلدية، عقمت مرافق الحديقة، ووفرت كافة إجراءات الأمن والوقاية الصحية، والتي تهدف إلى دخول آمن للحديقة، داعياً الزوار لضرورة "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطات الخاصة، ومنها الالتزام بالمسافة الآمنة، بما يضمن السلامة العامة للجميع.



وأثنى ملوح على دور البلدية، التي تعمل دوماً على تطبيق معايير السلامة والجودة الشاملة على مرافق الحديقة، ضمن المواصفات العالمية، ومتابعة وصيانة الألعاب وفق أقصى درجات الأمن والسلامة، وتوفير الإجراءات الوقائية، وتطبيق البرتوكول الصحي؛ لتعزيز وحماية صحة المواطنين.