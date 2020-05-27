التربية والتعليم: 78400 يبدأون السبت تقديم امتحانات الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، أن 78400 طالبا في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القدس والخارج، سيتوجهون السبت المقبل لأداء أول امتحانات الثانوية العامة ضمن إجراءات احترازية ووقائية .



وشدد عواد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاربعاء على خصوصية القدس وأنه لا امتحان سيجري دونها، مبيناً أنه سيتم زيادة عدد المراقبين في ظل عدم إصدار الاحتلال للتصاريح ليبقى الرهان على المدارس الخاصة ومدارس الأوقاف لضمان قيام نحو 5 الاف طالب وطالبة في القدس لامتحان الثانوية العامة.



وأشار عواد إلى أن المخاوف تبقى قائمة حول قيام الاحتلال بإجراءات لعرقلة أداء الامتحان، موضحا أنه سيكون هناك إجراءات متعلقة بأجهزة الأمن التي ستعمل على تأمين قاعات الامتحان في ضوء الغاء التنسيق الأمني، كما شدد على أن لدى الوزارة خططا بديلة للتعامل مع أي تطورات.