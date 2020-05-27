الطب الوقائي: 20% من الإصابات بفيروس (كورونا) هي من قطاع غزة

صورة أرشيفية لعودة العالقين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه: إن 20% من الإصابات بفيروس (كورونا) هي من قطاع غزة، مشيراً إلى أن جميع الاصابات لعائدين من (معبر رفح البري) ويخضعون للحجر الصحي الإلزامي في مراكز الحجر.



وأكد عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاربعاء أن الحالات التي ظهرت مؤخراً هي لأشخاص كانوا في الحجر الصحي، مرجحاً سبب ظهور الإصابات في الحجر، نتيجة لتزاور ذوي المصابين، محذراً في السياق من خطورة تفشي الفيروس بأعداد كبيرة وغير مسبوقة.



وجدّد عبد ربه، التأكيد على أن جميع الحالات المصابة لا تعاني من أية أعراض، ووضعهم الصحي مستقر، وتتم متابعة حالاتهم، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل مع الإجراءات والتسهيلات الجديدة، كون الفيروس لم ينتهِ بعد.



ولفت مسؤول الطب الوقائي، إلى أنه لا تزال الطواقم الطبية تأخذ العينات العشوائية من جميع الفئات المعرضة لمخالطة المواطنين، كالسائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرهم، لضمان عدم تفشي الفيروس من جديد، حماية لأرواح أبناء الشعب الفلسطيني.