الرويضي: اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث قرار إسرائيل بضم الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي، أحمد الرويضي: إن اجتماعاً طارئاً سيُعقد قريباً للجنة التنفيذية في المنظمة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث نية الاحتلال بضم أجزاء من الضفة والأغوار، والتأثيرات المترتبة على هذا القرار، في محاولة لمواجهته.



وأشار الرويضي، في تصريح إذاعي، إلى أن المنظمة تجري

مشاوراتها مع الدول المعنية؛ للإعلان عن موعد الاجتماع، مبينًا أن

موقف المنظمة رافض لقرار الاحتلال، بضم أجزاء من الضفة، كونه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.



ولفت إلى جهود مشتركة بين المنظمة، ووزارة الخارجية، ستبذل على كافة الأصعدة على المستوى العربي والدولي والإسلامي، لمنع تنفيذ خطط الاحتلال، والتصدي لها.