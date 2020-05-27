اللجنة التنفيذية تعقد اليوم اجتماعًا لبحث سبل مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رابط مختصر:

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا تشاوريا، اليوم الأربعاء، في إطار الاجتماعات المتواصلة للقيادة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاربعاء: إنه تبقى 35 يوما على قرار تنفيذ خطة الضم وهي ايام فاصلة ما بين امكانية تحقيق سلام وعدم امكانية ذلك على الاطلاق، مؤكدا ان القيادة في حال انعقاد دائم إلى جانب اتصالات دولية وعربية يقوم به السيد الرئيس محمود عباس، حيث يواصل سيادته العمل الليل بالنهار بهدف منع الضم وانقاذ عملية

السلام.



وأشار إلى أن اتصالات مكثفة جرت بالأمس مع عدد من دول العالم وأن اتصالات أخرى ستجري اليوم مع عدد من الدول الأوروبية ووزراء الخارجية لاطلاعهم على خطورة قرار ضم اجزاء من الضفة.



وشدد عريقات على أنه لا إمكانية لتراجع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن خطة الضم إلا بوقفة دولية وإتلاف يقول لإسرائيل لا وانه سيكون هناك عواقب لمنعها من خطط الضم.



كما شدد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير على خطورة الوضع وأن على الجميع أخذ الأمور بجدية مطلقة في ضوء إصرار نتانياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، مؤكدا في السياق على أهمية المواقف الدولية من فرنسا والمانيا وبريطانيا والتي حذرت إسرائيل من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة.