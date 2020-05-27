الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد فقط لأداء صلاة الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قرار فتح مساجد قطاع غزة، هو فقط لأداء صلاة الجمعة.
وقالت الأوقاف في تصريح مقتضب: "قرار بفتح مساجد قطاع غزة لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)".
أكدت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قرار فتح مساجد قطاع غزة، هو فقط لأداء صلاة الجمعة.
وقالت الأوقاف في تصريح مقتضب: "قرار بفتح مساجد قطاع غزة لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)".
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