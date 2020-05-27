الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد فقط لأداء صلاة الجمعة

من صلاة الجمعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قرار فتح مساجد قطاع غزة، هو فقط لأداء صلاة الجمعة.



وقالت الأوقاف في تصريح مقتضب: "قرار بفتح مساجد قطاع غزة لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)".