غانتس يُهدد قطاع غزة: خيار استخدام القوة العسكرية ما يزال مطروحًا

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن خيار استخدام القوة العسكرية في قطاع غزة، ما يزال مطروحًا على الطاولة دائمًا.



وقال غانتس، وفق ما نقلت قناة (كان): "زرت القيادة الجنوبية في غلاف غزة، سيظل خيار استخدام القوة العسكرية مطروحًا على الطاولة دائمًا، وأوضح لجميع من في المنطقة أنهم يدركون جيدًا أنه لا ينبغي أن نضعهم أمام اختبار النار، كل هذا لا يمكن ولا يجب فصله عن التزامنا بإعادة الأسرى والمفقودين من يد "حماس".



وأضاف: سنواصل العمل من أجل مستوى عالٍ من الأمن في الجنوب، ولتعزيز عودة الجنود والحفاظ على الاستقرار والأمن لصالح كل من يعيش في المنطقة.



وفي سياق آخر، قال غانتس: إن آثار (كورونا) علينا كبير للغاية، سنعقد اليوم الجلسة الأولى لـ (كابينت كورونا)، وسنكون مستعدين لإدارة الموجة الثانية لتفشي الفيروس التي قد تكون طويلة ومعقدة وقد تتطلب قرارات صعبة.



وكان غانتس، تحدث في وقت سابق: مع عائلات الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، واعدًا بإعادتهم.