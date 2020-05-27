إسرائيل: إعادة فتح المطاعم والأسواق وتخفيف قيود أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، خلال مشاورات هاتفية مع وزارتي الصحة والمالية، عن إعادة فتح المطاعم والحانات وبرك السباحة والمواقع السياحية، وتخفيف القيود المفروضة على عدد المتواجدين في المحال التجارية والأسواق المسقوفة والعيادات العلاجية غير الطبية، بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



ووفق موقع (عكا) فقد قررت حكومة نتنياهو، أيضاً، تسهيل الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل المتعلقة بتواجد عدة أشخاص في غرفة واحدة بشرط الحفاظ على مترين بين شخص وآخر أو وضع عازل، ويأتي ذلك في ظل تراجع انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.



وفي آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية عن عدد المصابين بفيروس (كورونا)، تبين أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد، جراء الفيروس بلغ 281 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس 16,757 إصابة.