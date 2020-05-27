شؤون فلسطينية

الوزيرة الكيلة: ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 613

الوزيرة الكيلة: ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 613
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت أولا بمحافظة الخليل، وقطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

وقالت الكيلة، في تصريح مقتضب: الإصابات في بيت أولا بمحافظة الخليل، هي لطفلين (عام ونصف) و(13 عاماً)، إضافة إلى ثلاث إصابات في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

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