البحرية الأمريكية: مقاتلات روسية اعترضت بشكل خطر إحدى طائراتنا

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قيادة الأسطول السادس الأمريكي، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو- 35"، رافقتا طائرة استطلاع دورية أمريكية من طراز Poseidon P-8A، فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.



ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد قالت قيادة الأسطول الأمريكي، في بيان لها: "من جديد وقع اعتراض روسي آخر غير آمن لطائرة بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية، في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط".



وأوضح البيان، أن هذه، كانت الحادثة الثالثة، خلال الشهرين الماضيين.



ونشرت البحرية الأمريكية، مقطعي فيديو، يظهران كيف رافقت المقاتلات الروسية، طائرة التجسس الأمريكية.