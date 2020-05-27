تيسير خالد يدعو لتوحيد قوى الشعب تحت راية منظمة التحرير وتعزيز مكانتها

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رام الله - دنيا الوطن

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، والبدء في اتخاذ الترتيبات الضرورية لتنقية الأجواء بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني، واستئناف جهود المصالحة الوطنية بحوار وطني شامل على أعلى المستويات بين الداخل والخارج، وبدء الإعداد لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية لمناطق الاستيطان والأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، بتشجيع من الإدارة الأميركية، على قاعدة التنفيذ المتدرج لمبادرة الرئيس الأميركي لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والتي باتت تعرف بـ (صفقة القرن).



وأكد أننا شعب لا يملك من عناصر القوة، ما هو أثمن من وحدته الداخلية، والتي على صخرة صمودها تتكسر جميع المشاريع السياسية المعادية لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.





جاء ذلك، في الذكرى السادسة والخمسين، لعقد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس في الثامن والعشرين من أيار/ مايو عام 1964 حيث تم الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتمثيل الشعب الفلسطيني، وتنظيم وتوحيد قواه وقيادة نضاله الوطني، وما صاحب ذلك من تضحيات، وخاصة بعد حرب حزيران 1967 وظهور حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة، التي تولت قيادة المنظمة، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية وللهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، بعد سنوات من محاولات طمسها.



وأضاف أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، كجبهة وطنية متحدة، كان مكسباً وطنياً عظيماً، مر بمحطات ومنعطفات قدم الشعب الفلسطيني فيها من التضحيات العظيمة ما ساهم في انتزاع الاعتراف العربي والدولي الواسع بها باعتبارها حركة تحرر وطني وممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده، تقود نضاله من اجل العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.



ودعا في هذه المناسبة التي نعبر من خلالها إلى عام جديد في عمر المنظمة إلى التوقف أمام تجربة لم تكن مشجعة في عمل هيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها والى مراجعة سياسية شاملة للتجربة التي مر بها النضال الوطني منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو واستخلاص العبر من المراهنات السابقة على الولايات المتحدة الأميركية، والرباعية الدولية، التي دخلت منذ سنوات مرحلة الموت السريري الذي لا شفاء منه، لأنها كانت في أساس نشأتها وتكوينها لعبة وملهاة دولية وأداة من أدوات التحايل على لقانون الدولي والشرعية الدولية ولكسب تأييد روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول العربية للعدوان، الذي كانت تحضر له الولايات المتحدة ضد العراق، على حد تعبير آرون موللر، عضو الفريق الاميركي السابق لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون.



وجدد خالد التأكيد على أهمية التوجه، الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محود عباس، في الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في العشرين من الشهر الجاري، بالتحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية بالعودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاخيرة نهاية نيسان/ أبريل مطلع أيار/ مايو من العام الماضي، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونيالي ودولة (أبرتهايد) وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والادارية والامنية والاقتصادية معها بدءا بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي ووقف التنسيق الامني بكل أشكاله، مروراً بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وتحويل مقاطعة منتجاته الى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية، والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني، وانتهاء بالإعداد لعصيان وطني شامل بوجه الاحتلال لإسقاط صفقة القرن واستعادة زمام المبادرة لانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.