الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في فروش بيت دجن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء في قرية فروش بيت دجن، شرق نابلس.





وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء مكون من ثلاث غرف، يعود للمواطن إبراهيم ابنيات، بحجة عدم الترخيص.

رام الله - دنيا الوطنوكانت قوات الاحتلال، قد هدمت، صباح اليوم، منتجعاً في بلدة زواتا غرب نابلس، ومنشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمالاً.