ترامب يتهم (تويتر) بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع التغريدات الشهير (تويتر)، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة.



وعبر حسابه، كتب ترامب: "تويتر يخنق الكلام المجاني تماماً، وأنا بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك".



وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدات له في وقت سابق، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على الاحتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة"، بحسب (رويترز).



وحثت ادارة (تويتر)، متابعيها على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرة من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".