بايدن: ترامب أحمق لعدم ارتدائه الكمامة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

وصف المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بأنه "أحمق" لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من فيروس (كورونا).



ووفق وكالة (رويترز) فقد علّق بايدن لقناة (سي إن إن)، على رفض ترامب ارتداء الكمامة، خلال مختلف الفعاليات وأمام الكاميرات، حيث قال: "هو أحمق.. كل طبيب في العالم يقول إنه يجب ارتداء الكمامة وسط تجمع للناس".



وأكد بايدن، أن ترامب يسعى لـ"استعراض الرجولة" من خلال عدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن تكلفة مثل هذه التصرفات وفيات العديد من الناس.



وأثناء مراسم "يوم الذكرى" ظهر بايدن مرتدياً الكمامة في الولايات المتحدة، فيما اعتبر ترامب هذا التصرف من بايد "غريباً" وسط الطقس الجيد.