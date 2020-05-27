تحذيرات عسكرية إسرائيلية: تصعيد فلسطيني مُحتمل في مناطق الضفة الغربية

صورة أرشيفية من مجرزة مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أصدر تحذيرات، بخصوص تصعيد فلسطيني محتمل في مناطق الضفة الغربية.



وأوضحت الصحيفة، أنه في اجتماع مع كبار ضباط الجيش، أصدر كوخافي، تحذيرًا للجيش الإسرائيلي؛ بالاستعداد للتعامل مع تصعيد محتمل في المناطق الفلسطينية، وذلك في ضوء نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضم مستوطنات الضفة الغربية.



وكان القائد السابق لما تسمى "فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي اللواء غادي شمني، قال في وقت سابق: إن "هناك احتمالات لتزايد العمليات المسلحة والاشتباكات مع الفلسطينيين، ما يمكن أن يتطور في هدوء إلى تصعيد".



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية التهديدات الإسرائيلية، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.