الكشف عن مصير وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان بعد هجوم صاروخي

قيادة الجيش اليمني

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت مصادر عسكریة يمنية، عن مصیر وزیر الدفاع محمد المقدشي، ورئیس الأركان صغیر عزیز، وعدد من كبار قادة الجیش بعد هجوم صاروخي، استهدف أمس الثلاثاء معسكر "صحن الجن" في مأرب.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر يمنية، قولها: إن جماعة الحوثي، استهدفت بصاروخ باليستي المعسكر الواقع في مقر وزارة الدفاع، أثناء اجتماع قيادة الجيش.



وأكدت المصادر نجاة المقدشي وعزيز، مشيرة إلى مقتل 7 جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة، وإصابة آخرين.



ولم يعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الوزارة التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، يشير إلى منفذي الهجوم.