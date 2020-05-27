الأردن: توصيات بفتح تدريجي لمختلف القطاعات بما فيها المساجد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأردن، أن اللجنة الوطنية للأوبئة، أوصت بالبدء بـ"الفتح التدريجي" للقطاعات المستثناة من العمل بدءاً من 7 حزيران/ يونيو المقبل.



وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر: "سيستمر الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة احترازياً للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد حتى منتصف تموز/ يوليو المقبل".



وذكر جابر، أن "التوصية التي لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء، وحددت شروطاً صحية لفتح القطاعات غير المصرح لها بالعمل حتى الآن مثل المساجد والمقاهي والنوادي الرياضية، ولم تقر بعد".



ووفق صحيفة (الغد) الأردنية، فقد حددت اللجنة في توصيتها جدولاً زمنياً لفتح تلك القطاعات على مراحل، يفصل بينها سبعة أيام على الأقل، فيما ستخاطب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بشأن الشروط الصحية المطلوب اتباعها عند استئناف فتح المساجد أمام المصلين.