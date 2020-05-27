البنتاغون: يمكننا إجراء تجربة نووية خلال بضعة أشهر

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد دريو والتر، النائب الأول لمساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة، ستكون مستعدة لإجراء تجربة نووية في غضون بضعة أشهر، إذا صدرت تعليمات بذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) عن المسؤول الأمريكي، فقد قال: إن هذه التجربة "يمكن أن تتم بسرعة نسبية"، وإن تنفيذها "يصبح ممكناً خلال أشهر، إذا أوعز رئيس البلاد بذلك".



وكانت صحيفة (واشنطن بوست) أكدت في 22 أيار/ مايو، بأن الولايات المتحدة، تناقش إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992.



وأوضحت، أنه أثيرت هذه القضية في 15 أيار/ مايو في اجتماع للمسؤولين الأمريكيين من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقضايا الأمن القومي، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإجراء الاختبار في ذلك الوقت، وقال أحد المسؤولين للصحيفة، إن المناقشات لا تزال مستمرة.