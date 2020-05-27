الاحتلال يهدم منشأة سياحية قيد الإنشاء في سبسطية شمال نابلس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمال نابلس، واعتدت على رئيس البلدية بالضرب.







وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم ، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت البلدة، وهدمت آلياتها منشأة سياحية قيد الإنشاء، تعود للمواطنة لينا الأغبر، بالقرب من المدرج الروماني في الموقع الأثري.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف عازم، أن قوات الاحتلال، اعتدت عليه بالضرب، عقب احتجازه لفترة، كما أنها أغلقت الموقع، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بالاستيلاء على حجارة أثرية.يشار إلى أن بلدة سبسيطة، تتعرض لانتهاكات الاحتلال بشكل يومي، وهناك تهديدات بإزالة مشروع البيدر السياحي فيها.