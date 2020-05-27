السعودية تُمدد التأشيرات السياحية مجاناً للعالقين في المملكة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات السعودية، تمديد التأشيرات السياحية تلقائياً ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي، للسياح الموجودين داخل المملكة.



ووفق صحيفة (عكاظ) فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، أن "القرار يشمل من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية، التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس (كورونا)".



وأشارت الجوازات، إلى أن "الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية".



وأكدت على أن "تمديد صلاحية التأشيرات للسياح، تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني".