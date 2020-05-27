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المغرب يُسجّل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجّل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المغربية، عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.

ووفق موقع (هسبريس) المغربي، فقد أوضحت وزارة الصحة، أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

وأكدت أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.

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