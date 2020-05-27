خطة مصرية لإعادة فتح المساجد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إعداد وزارته خطة لإعادة العمل بدور العبادة، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.



وبحسب صحيفة (المصري اليوم)، فقد قال جمعة: "أعدت الوزارة خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة (كورونا) المقرر انعقادها بمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل".



ووجّه الوزير المصري، بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهزة، للتسليم للمديريات على مستوى البلاد.



كما وجه كلاً من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات، باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.