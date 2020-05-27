إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة "سلواد"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر محلية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار صوب شاب من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأصابه بجروح.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، أطلقت النار صوب الشاب على مدخل سلواد ومنعت الهلال الأحمر من الوصول للشاب المصاب، ولم تعرف طبيعة إصابته أو هويته.



وأضافت: أن قوات الاحتلال، أغلقت قرية سلواد بالكامل، وانتشرت بكثافة في محيطها.