ترامب يتوعد الصين بإجراء "قوي للغاية" هذا الأسبوع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "يجهز لتحرك قوي للغاية ضد الصين هذا الأسبوع".



ووفق وكالة (سبوتنيك) فقد رد ترامب على سؤال، عما إذا كان سيفرض عقوبات على الصين، حيث قال للصحفيين في البيت الأبيض: "نعكف على فعل شيء ما حالياً، أعتقد أنكم ستجدونه مثيراً للغاية، لكنني لن أتحدث عنه اليوم".



وأضاف: "ستسمعون بهذا الأمر... قبل نهاية الأسبوع، أمر قوي للغاية على ما أعتقد".



من جانبها، حذرت الصين، الولايات المتحدة من تقويض المصالح الصينية في هونغ كونغ، وذلك وسط زيادة في حدة الاحتقان السياسي بين بكين وواشنطن.



واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيانغ، الولايات المتحدة، بالسعي للإضرار بالأمن الوطني للصين.