الاحتلال يمنع أمين سر فتح في العيسوية من المشاركة بأي نشاط

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أمين سر حركة فتح منطقة العيساوية، ياسر درويش؛ للتحقيق.



وقالت وكالة (وفا) الرسمية: إن مخابرات الاحتلال، سلمت درويش، عقب الإفراج عنه، قراراً يقيد حركته، ويمنعه من الانخراط أو عقد أي اجتماعات تنظيمية، أو نشاط يدعم أسر الشهداء والأسرى، ويمنع من عمل أي مخيم صيفي، أو من تقديم مساعدة للمحتاجين، ويمنع عليه عمل أي نشاط ثقافي تعليمي صحي في بلدته العيسوية، كما يمنع أن يكون عضواً في لجنة أولياء أمور الطلبه في المدارس.